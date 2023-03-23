أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 مارس 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com”، الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159.872 ليرة (63.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139.891 ليرة (55.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119.906 ليرة (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4.972.009 ليرة (1.979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159.871.681 ليرة ( 63.630 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية لتعزز مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% إلى 1979.20 دولار.