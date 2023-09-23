أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 799,803 ليرة (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 699,844 ليرة (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 599,862 ليرة (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,873,863 ليرة (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 799,802,673 ليرة ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1925.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1945.60 دولار للأوقية.