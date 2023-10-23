أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 أكتوبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 829,994 ليرة (63.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 726,262 ليرة (55.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 622,505 ليرة (47.65 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,812,800 ليرة (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 829,993,569 ليرة 63,537 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتهبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1975.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1987.30 دولار.