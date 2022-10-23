أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 أكتوبر 2022.. استقرار عيار 18

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، فى سوريا، إذ لم يطرأ تغير يذكر عليها ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق سوريا فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس ، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 134.020 ليرة ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 117.271 ليرة ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100.517 ليرة (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4.168.036 ليرة ( 1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 134,020,453 ليرة ( 53,341 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أول أمس، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.