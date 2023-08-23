أسعار الذهب اليوم في سوريا 23 أغسطس 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 803,111 ليرة (61.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 702,739 ليرة (53.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 602,343 ليرة (45.92 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,976,757 ليرة (1,904 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 803,111,143 ليرة ( 61,228 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1928.60 دولار.