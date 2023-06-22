أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 يونيو 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 156,295 ليرة (62.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 136,761 ليرة (54.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,223 ليرة (46.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,860,773 ليرة (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 156,294,954 ليرة ( 62,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.70 دولار.