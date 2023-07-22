أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.7% مكاسب أسبوعية . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,403 ليرة (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,606 ليرة (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,804 ليرة (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,926,331 ليرة (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,402,923 ليرة ( 63,084 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولاراً للأوقية ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1972.80 دولاراً للأوقية.