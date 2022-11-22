أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 نوفمبر 2022.. صعود ملحوظ

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في أسواق سوريا في الوقت الذي صعدت فيه أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 141,233 ليرة ( 56.21 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 123,582 ليرة ( 49.18 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 105,926 ليرة (42.16 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4, 4,392,343 ليرة ( 1,748 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 141,232,886 ليرة ( 56,209 دولار.)

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولار.