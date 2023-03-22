أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 مارس 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 156,580 ليرة (62.33 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 137,010 ليرة (54.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 117,437 ليرة (46.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,869,625 ليرة (1,939 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 156,579,570 ليرة ( 62,334 دولار).

سعر الذهب العالمي

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ولكن تم تداوله في نطاق ضيق نسبيًا بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، بحسب وكالة “رويترز”.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة إلى 1941.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1944.10 دولار.