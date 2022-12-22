أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 ديسمبر 2022.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى سوريا ، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما صعد سعر الذهب العالمى بدعم من تراجع الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,776 ليرة (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 128,432 ليرة (51.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 110,084 ليرة (43.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,564,745 ليرة ( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,776,365 ليرة (58,418 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1827.70 دولار.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.