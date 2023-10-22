أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 أكتوبر 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ليحقق مكاسب أسبوعية 2.5% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 832,598 ليرة (63.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 728,541 ليرة (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 624,458 ليرة (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,893,792 ليرة (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 832,597,800 ليرة (63,736 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس إذ حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثانى على التوالي، حيث زادت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979.39 دولارا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % عند التسوية إلى 1994.40 دولار.