أسعار الذهب اليوم في سوريا 22 أغسطس 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 805,298 ليرة (61.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 704,653 ليرة (53.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 603,983 ليرة ( 45.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,044,779 ليرة (1,900 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 805,298,366 ليرة ( 61,096 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد فوق مستوى الـ 1900 دولار ، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا تقريبًا بينما يترقب المستثمرون اجتماع محافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.25% إلى 1900 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.26% إلى 1928 دولار للأوقية.