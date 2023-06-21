أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 يونيو 2023.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع إحجام المستثمرين عن المجازفة بمبالغ ضخمة انتظارا لشهادة رئيس الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 157,843 ليرة (62.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,116 ليرة (54.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,384 ليرة (46.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,908,912 ليرة (1,936 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 157,842,826 ليرة ( 62,235 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك في نطاق ضيق بعد جلستين متتاليتين من الخسائر ، إذ احجم المستثمرون عن المجازفة بمبالغ ضخمة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1934.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1945.90 دولار للأوقية.