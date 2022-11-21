أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 نوفمبر 2022.. انخفاض نسبي

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الإثنين في سوريا، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما سجلت أسعار الذهب هبوطا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولارا، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 140,799 ليرة ( 56.04دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 123,202 ليرة ( 49.03 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 105,601 ليرة (42.03 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,378,856 ليرة ( 1,743 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 140,799,222 ليرة ( 56,039 دولار.)

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب هبوطا واضحا خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجع المعدن الأصفر دون مستوى 1,750 دولارا، في أعقاب تعرضه لأسوأ خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع بنهاية جلسة تداولات الجمعة الماضية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وانخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.30% لتصل إلى 1,746.28 دولارا للأوقية، بعدما انخفضت الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%، وهي أسوأ خسائر أسبوعية تكبدتها عقود الذهب الفورية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، على الرغم من تسجيل العقد أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس خلال الأسبوع الماضي.