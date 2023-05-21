أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 مايو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,849 ليرة (63.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,871 ليرة (55.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,888 ليرة (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,971,295 ليرة (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,848,702 ليرة ( 63,621 دولار).

سعر الذهب العالمي

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد 1% ، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع المنقضى ، على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، في حين قلل المتعاملون الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1981.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.1% لتسجل 1981.60 دولار للأوقية.