أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 مارس 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بإبطاء تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,478 ليرة (63.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,546 ليرة (55.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,610 ليرة (47.61 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,959,750 ليرة (1,974 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,477,502 ليرة ( 63,473 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ، إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1984.30 دولار.