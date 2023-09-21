أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 سبتمبر 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 799,538 ليرة (61.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 699,612 ليرة (54.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 599,663 ليرة (46.32 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,865,621 ليرة (1,921 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 799,537,646 ليرة ( 61,765 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ، مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1% إلى 1947 دولار للأوقية .