أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 ديسمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 850,535 ليرة (65.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 744,236 ليرة (57.24 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 637,911 ليرة (49.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 26,451,638 ليرة (2,034 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 850,534,969 ليرة (65,414 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2036.60 دولار للأوقية.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2048.60 دولار.