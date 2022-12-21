أسعار الذهب اليوم في سوريا 21 ديسمبر 2022.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمى بدعم من انتعاش الدولار جزئيا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24 في سوريا

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 146,591 ليرة (58.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 128,270 ليرة (51.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,945 ليرة (43.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,558,984 ليرة ( 1,815 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 146,591,129 ليرة (58,344 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1813.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1823.60 دولار.