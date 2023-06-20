أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 يونيو 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمي وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي غدا فى الكونجرس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,638 ليرة (62.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,687 ليرة (54.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,730 ليرة (47.09 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,964,740 ليرة (1,953 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,637,934 ليرة ( 62,788 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول مسار السياسة النقدية من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1952.74 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد السوق في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1964.60 دولار.