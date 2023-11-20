أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 نوفمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما ارتفع سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات بانتهاء مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 825,294 ليرة (63.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 722,150 ليرة (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 618,980 ليرة (47.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,666,644 ليرة (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 825,294,034 ليرة (63,646 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع 2.2 % خلال الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1984.20 دولار للأوقية.