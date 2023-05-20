أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 مايو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب فى سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,845 ليرة (63.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,867 ليرة (55.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,885 ليرة (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,971,166 ليرة (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,844,554 ليرة ( 63,621 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد 1% ، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع ، على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي ، في حين قلل المتعاملون الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1981.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.1% لتسجل 1981.60 دولار للأوقية.