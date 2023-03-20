أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 مارس 2023.. انخفاض المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة مصرفية دولية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,724 ليرة (63.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,637 ليرة (55.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,545 ليرة (47.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,998,524 ليرة (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,724,257 ليرة ( 63,984 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليعوض بعض المكاسب وليمحو جزءا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق وسط عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة رغم جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية بشكل أوسع، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1988.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1994.10 دولار.