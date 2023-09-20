أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين قرار المركزى الأمريكى بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 812,795 ليرة (62.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 711,213 ليرة (54.32 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 609,606 ليرة (46.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,277,921 ليرة (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 812,794,883 ليرة ( 62,074 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الأربعاء، إذ يسيطر الحذر على المستثمرين قبل قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لكن قد يفتح الباب لمزيد من الزيادات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1930 دولارا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.15% إلى 1951 دولارا للأوقية.