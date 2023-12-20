أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 ديسمبر 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 1,029,953 ليرة (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 901,231 ليرة (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 772,478 ليرة (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 32,031,553 ليرة (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 1,029,953,473 ليرة (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعومة بتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2053.20 دولار.