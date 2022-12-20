أسعار الذهب اليوم في سوريا 20 ديسمبر 2022.. عيار 24 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من ضعف الدولار وسط مخاوف مستمرة بشأن رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,781 ليرة (58.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,561 ليرة (50.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 109,337 ليرة (43.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,533,788 ليرة ( 1,804 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,780,961 ليرة (58,019 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل انخفاض قيمة الدولار، رغم أن مخاوف طويلة الأمد حول رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعادن النفيسة غير المدرة للأرباح تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة % إلى 1800.20 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.