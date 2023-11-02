أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 نوفمبر 2023.. المعدن النفيس يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 830,331 ليرة (63.94 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 726,557 ليرة (55.95 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 622,758 ليرة (47.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,823,303 ليرة (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا830,331,285 ليرة (63,942 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1991.80 دولار.