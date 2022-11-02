أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 نوفمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية للاحتياطى الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 133,851 ليرة ( 53.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 117,122 ليرة ( 46.62 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,390 ليرة (39.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,162,760 ليرة ( 1,657 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 133,850,796 ليرة ( 53,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الحذرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1655.00 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.