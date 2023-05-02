أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 مايو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر اليوم وغدا، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,697 ليرة (63.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,613 ليرة (55.96 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,525 ليرة (47.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,997,673 ليرة (1,989 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,696,893 ليرة ( 63,958 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.