أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 مارس 2023.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 147,991 ليرة (58.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 129,496 ليرة (51.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 110,995 ليرة (44.18 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,602,531 ليرة (1,832 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 147,991,347 ليرة (58,900 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع صعود الدولار فيما عززت مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية العالمية مخاوف المستثمرين إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصلت لأعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.50 دولارا.