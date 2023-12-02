أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 ديسمبر 2023.. ارتفاع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 3.4% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 877,543 ليرة (66.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 767,869 ليرة (58.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 658,168 ليرة (49.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 27,291,590 ليرة (2,072 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 877,543,100 ليرة (66,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد إلى أعلى مستوي على الإطلاق بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول التي عززت ثقة المتعاملين في أن المركزي الأمريكي قد أكمل تشديد سياسته النقدية وأنه قد يخفض أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2069.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % مسجلا 2089.7 دولار عند التسوية.