أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 أكتوبر 2023.. عيار 18 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما هبط سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 769,757 ليرة (59.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 673,553 ليرة (51.64 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 577,327 ليرة (44.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 23,939,434 ليرة (1,835 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 769,756,728 ليرة ( 59,013 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي إذ سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبًا بفعل قوة الدولار، مع تفهم المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي بينما يترقبون بيانات سوق العمل هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1842.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من مارس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1858.60 دولار.