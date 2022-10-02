أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 أكتوبر 2022.. عيار 21 يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في سوريا، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى سوريا رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية عند الإغلاق فى ختام تعاملات أول أمس مع ضعف الدولار، والمخاوف المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية قريبا. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا وفقا لآخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

سعر الذهب عيار 24

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية عند 134,279 ليرة ( 53.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21 فى سوريا

ولم يطرأ تغير على متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا الذي سجل 117,497 ليرة ( 46.76 دولار).

سعر الذهب عيار 18

واستقر متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا عند 100,711 ليرة ( 40.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4,176,077 ليرة ( 1,662 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب 134,278,992 ليرة ( 53,444 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة ، لكن المعدن النفيس سجل أسوأ ربع له منذ مارس من العام الماضي ، وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع وشيك لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.89 دولار للأوقية ( الأونصة).

وارتفع الذهب بنسبة 1.1 % خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1672 دولارا.

قال دانييل بافيلونيس ، كبير محللي السوق في RJO Futures: “سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الاتجاه الصعودى … (لكن) كل هذا يعتمد على ما يفعله الدولار ومعدلات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع”.