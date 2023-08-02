أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 أغسطس 2023.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا ، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا ، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا ، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 836,793 ليرة (62.69 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 732,211 ليرة (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 627,605 ليرة (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 26,024,256 ليرة (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 836,792,809 ليرة ( 62,691 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو ما زعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي قبل صدور بيانات مهمة منتظرة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1948.43 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1985.60 دولار.