أسعار الذهب اليوم في سوريا 2 أبريل 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب فصلية فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,178 ليرة (63.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,285 ليرة (55.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,386 ليرة (47.53 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,950,451 ليرة (1,971 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,178,490 ليرة ( 63,367 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.