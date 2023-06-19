أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 يونيو 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,685 ليرة (62.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,728 ليرة (54.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,766 ليرة (47.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,966,212 ليرة (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,685,271 ليرة ( 62,752 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية في تعاملات محدودة اليوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1953.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1966.30 دولار.