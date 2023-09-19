أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 سبتمبر 2023.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 813,323 ليرة (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 711,675 ليرة (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 610,002 ليرة (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,294,356 ليرة (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 813,323,329 ليرة ( 62,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إلا أنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.1% إلى 1951 دولار للأوقية.