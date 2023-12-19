أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 ديسمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى المقرر صدورها هذا الأسبوع. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 1,030,838 ليرة (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 902,005 ليرة (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 773,141 ليرة (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 32,059,062 ليرة (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 1,030,837,990 ليرة (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب تراجعا بالأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولار.