أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 ديسمبر 2022.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى سوريا، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمى إذ بدد احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه تراجع الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 145,219 ليرة (57.80 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 127,070 ليرة (50.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 108,916 ليرة (43.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,516,325 ليرة ( 1,798 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 145,219,444 ليرة (57,804 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليسجل 1802.50 دولار.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالى.