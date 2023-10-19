أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 أكتوبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما تباين سعر الذهب العالمى وسط ارتفاع للطلب بسبب اضطرابات الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 820,978 ليرة (62.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 718,373 ليرة (54.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 615,744 ليرة (47.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,532,428 ليرة (1,951 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 820,978,392 ليرة (62,743 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الاستثماري الآمن، فيما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المقرر في وقت لاحق اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1947.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1959.70 دولار.