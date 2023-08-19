أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 أغسطس 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبىا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس ، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 1.4%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 804,367 ليرة (60.79 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 703,838 ليرة (53.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 603,285 ليرة (45.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,015,799 ليرة (1,891 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 804,366,530 ليرة ( 60,788 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، لكن المعدن النفيس كان متجها لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي إذ عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1887.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلة انخفاضا أسبوعيا 1.4%.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1916.5 دولار.