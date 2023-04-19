أسعار الذهب اليوم في سوريا 19 أبريل 2023.. المعدن النفيس ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,598 ليرة (63.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,652 ليرة (55.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,700 ليرة (47.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,963,500 ليرة (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,598,057 ليرة ( 63,521 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2016.20 دولار.