أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 يونيو 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.1% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سجل سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,307 ليرة (63.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,272 ليرة (55.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,232 ليرة (47.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,985,552 ليرة (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,307,124 ليرة ( 62,997 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.