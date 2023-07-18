أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 يوليو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 158,387 ليرة (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 138,592 ليرة (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 118,792 ليرة (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,925,829 ليرة (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 158,386,775 ليرة ( 63,077 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وصعد سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1963.70 دولار.