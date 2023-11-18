أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 نوفمبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 2.7 % مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 826,420 ليرة (63.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 723,135 ليرة (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 619,825 ليرة (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,701,655 ليرة (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 826,419,776 ليرة (63,733 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ صعدت لأعلى مستوى في أسبوعين متجهة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي الأمريكي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1988.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار.

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1992.30دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 2.7 % خلال الأسبوع المنقضى.