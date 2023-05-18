أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 مايو 2023.. انخفاض عيار 18

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق سوريا بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 159,743 ليرة (63.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 139,779 ليرة (55.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 119,809 ليرة (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,968,008 ليرة (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 159,743,021 ليرة ( 63,595 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمي تراجعا اليوم الخميس إذ تحركت أسعار المعدن الأصفر تحركا طفيفا بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1982.60 دولار.