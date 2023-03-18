أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 مارس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 5.3%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 في سوريا 160,761 ليرة (64.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 140,670 ليرة (56.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 120,573 ليرة (48.00 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,999,681 ليرة (1,990 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 160,761,441 ليرة (63,997 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1960.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.2% إلى 1965.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 5.3% خلال الأسبوع المنصرم.