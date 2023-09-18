أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 سبتمبر 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما استقر سعر الذهب العالمي قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 809,893 ليرة (61.93 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 708,673 ليرة (54.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 607,429 ليرة (46.45 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 25,187,671 ليرة (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 809,892,964 ليرة ( 61,929 دولار).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1946.10 دولار للأوقية.