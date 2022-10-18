أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 أكتوبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى سوريا لتتحرك فى نطاق ضيق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق سوريا ، فى الوقت الذى تباينت فيه أسعار الذهب العالمية إذ أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع جاذبية السبائك للمشترين في الخارج. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 133,536 ليرة ( 53.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 116,847 ليرة ( 46.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 100,153 ليرة (39.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 4,152,961 ليرة ( 1,653 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 133,535,720 ليرة ( 53,148 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، رغم المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1658.50 دولار.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.