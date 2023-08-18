أسعار الذهب اليوم في سوريا 18 أغسطس 2023.. عيار 21 يتقدم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ، خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق سوريا، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 801,492 ليرة (60.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 701,323 ليرة (53.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 601,129 ليرة (45.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 24,926,408 ليرة (1,893 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 801,492,225 ليرة ( 60,852 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصعد من أدنى مستوياته في 5 أشهر التى سجلها فى الجلسة السابقة مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية ، إلا أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي بسبب مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1892.02 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1921.90 دولار.